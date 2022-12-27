Клиенты Альфа-Банка теперь могут просканировать номер телефона для перевода камерой смартфона

Это быстрее и удобнее, чем вводить его вручную

27 декабря 2022, 16:18, ИА Амител

Фото: Альфа-Банк

Банк сделал переводы для клиентов удобнее. Теперь в случаях, когда мобильный номер получателя платежа написан от руки (у продавцов на рынках и маркетах, например), можно больше не вбивать его вручную. Достаточно в мобильном приложении открыть экран перевода, нажать «Кому», выбрать сканер и навести на номер камеру.

Воспользоваться сканером могут клиенты со смартфонами на Android. 4,5 млн среди них регулярно переводят деньги по номеру телефона в Альфа-Банке, а каждый пятый из всех переводов ранее совершали через ручной ввод номера.

Решение реализовано на базе алгоритмов распознавания печатного и рукописного текста компании Smart Engines.

АО «Альфа-Банк»