«Мартика» набирает рабочих на производство

Компания «Мартика» уже 20 лет производит хозяйственно-бытовые изделия из пластмассы. Сейчас предприятие ищет новых сотрудников — операторов термопластавтомата.

В обязанности оператора входит подготовка сырья, съём готовых изделий, проверка качества, обрезка, наклеивание этикеток, упаковка. Опыт не важен: будет обучение. Главное, чтобы соискатель был аккуратным, внимательным и ответственным.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, сменный график и своевременную оплату труда два раза в месяц. Также работникам предоставляют спецодежду и служебный транспорт.

Сейчас в компании трудятся более 500 человек. Многие из них работают уже 10-20 лет и неоднократно получали грамоты и благодарственные письма за долгий добросовестный труд. Например, оператора ТПА и ЭВА Наталью Мулинцеву отметили не только на предприятии, но и в администрации Барнаула.

«Я здесь работаю 20 лет. У нас тепло, чисто, порядок. Стабильная заработная плата, весь соцпакет есть. График работы — четыре дня работаешь, четыре отдыхаешь, это замечательно», — рассказала Мулинцева.

Работница также отметила сплочённый женский коллектив: за долгие годы совместного труда многие стали друзьями.

«Я рекомендую работать у нас. Конечно, не все могут выдержать. Тяжело. Многим сложновато считать материал, сырьё. Люди, которые в работу не вникают, работают абы как, у нас не задерживаются. А вот у тех, кто спрашивает, интересуется, реально настроен на работу, — всё обязательно получится», — добавила Наталья.

О том, что работать придётся усердно, говорит и оператор ТПА с десятилетним стажем Светлана Албатовская.

«Работа у нас нелёгкая, но самое главное — это преодолевать себя: вырабатывать усидчивость, настойчивость, желание работать и зарабатывать. Много приходит молодых девчонок, но они ещё не осознают всей серьёзности. Молодёжь не привычна работать. Вот люди зрелые, у которых семьи, которые знают, что такое работать, легче вливаются», — рассказала Светлана Александровна.

Светлана и сама человек усидчивый, работящий, и своими стараниями доказала это. Поэтому её заметили, ценят и дают сложные изделия. Она действительно любит свою работу и сплочённый коллектив, где все друг другу помогают.

Начальник смены Зинаида Забелина, которая работает в «Мартике» с 2012 года, узнала о работе ТПА в стабильной компании от знакомой. Она заинтересовалась, пришла на собеседование и успешно устроилась на работу — также оператором ТПА.

«Первое время было сложно, но я старалась, и всё получилось. Начальство рядом, всегда подсказывали и обращали внимание на мои успехи. В 2021 году меня перевели в мастера смены, а это уже совсем иные обязанности и огромная ответственность. Сейчас я начальник смены», — рассказала Зинаида Александровна.

По её словам, люди в коллектив приходят разные. Те, кто хочет работать, — остаются, работают и достойно получают.

«Сейчас очень важна стабильность, заработок. У нас все знают, сколько могут заработать, всегда всё вовремя. Есть и отпуск, и оплата больничных листов. Коллектив у меня замечательный. Все знают меня, я знаю всех и люблю», — добавила работница.

«Мартика» производит пластиковые изделия для дома с 1999 года. Работает по полному циклу производства — от дизайнерских и конструкторских разработок до доставки на склады клиентов. Это обеспечивает высокое качество продукции и надёжный сервис.

Ассортимент компании насчитывает более 450 изделий: хозяйственные товары для дома и сада, посуда и аксессуары для кухни, товары для детей и разнообразные решения для хранения. Слоган компании Art of form в переводе с английского звучит как «искусство формы». «Мартика» стремится создавать уникальные изделия с узнаваемым стилем. Эстетические характеристики (дизайн, цвет, форма) и эргономичность (удобство, функциональность) — ключевые факторы в разработке продукции.

Клиенты ООО «Мартика» — крупные сетевые операторы. Поставляют продукцию во все регионы России, а также в Казахстан, Киргизию, Монголию, Белоруссию и Армению. У компании есть собственный автопарк, а складской комплекс позволяет оптимизировать логистику и учитывать требования клиентов к упаковке и транспортировке изделий.

ООО «Мартика»