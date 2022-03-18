Куриные яйца могут подорожать до 40% в России

Птицефабрики начали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. Как сообщает «Ъ», выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлёта курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен ещё до 40%.

В ходе заседания совета директоров Росптицесоюза 14 марта решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Как отметили в Минсельхозе, сейчас птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Некоторые ретейлеры, например X5 Group (сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток»), уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. В компании говорят, что каждое обращение будет рассматриваться с точки зрения обоснованности повышения цен.

Источник «Ъ» из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории. Это связано со значительным использованием отраслью импортного сырья, резко подорожавшим из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%, говорится в презентации Росптицесоюза.