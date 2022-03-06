Компания «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн, сообщает ТАСС.

«Лента» ограничила количество товаров, которые может приобрети покупатель за один визит или при заказе онлайн", — отметили представители компании.

Под ограничение попали сахар, мука, крупы, продукты быстрого приготовления, туалетная бумага, косметика, подгузники, средства для стирки и другие товары.

В торговой сети подчеркнули, что это вынужденная мера, которая направлена на снижение рисков искусственного вымывания товаров с полок из-за закупок больших объёмов продукции и перепродажи по завышенным ценам.