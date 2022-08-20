Летние сугробы: Горный Алтай снова засыпало снегом

Республику Алтай вновь засыпало снегом. Как сообщает Telegram-канал «Наш Алтай | Горно-Алтайск», осадки выпали утром 20 августа.

Снежное покрывало по-разному накрыло Горный Алтай — где-то едва припорошило кусты и траву, а где-то образовался полноценный снежный покров.

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Напомним, что 18 августа в Республике Алтай также выпал снег. Туристы играли в снежки и публиковали фото с необычными для августа осадками.

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Новости Барнаула Барнаульцы написали про лето на устланной градом детской площадке

Тем временем стихия бушует и на Алтае. 18 августа в центре Барнаула выпал крупный град, а 19 августа лёд «обстрелял» трассу Зимари — Черницк.