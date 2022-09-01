Летняя жара. О погоде в Алтайскм крае 2 сентября

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае 2 сентября. По прогнозу синоптиков, местами на севере воздух будет прохладнее — от +21 до +26 градусов.

В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.