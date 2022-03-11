McDonald's приостановит работу ресторанов в России с 14 марта

Компания McDonald's с 14 марта приостановит деятельность своих ресторанов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Представители McDonald's отметили, что в текущих условиях, при учёте технических и логистических трудностей, компания не сможет оказывать услуги клиентам в полном объёме. При этом офис в России продолжит работать в обычном режиме.

«Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в ресторанах сети в России работает 62 тысячи человек, а на заводах, которые обеспечивают поставки, — ещё около 100 тысяч.

Все работники будут получать зарплату в полном объёме во время простоя.

Отмечается также, что открыться вновь рестораны сети могут уже через полтора месяца.