McDonald's приостановит работу ресторанов в России с 14 марта
Ежемесячные расходы компании по обязательствам перед сотрудниками и арендодателями составят около 50 млн долларов
Компания McDonald's с 14 марта приостановит деятельность своих ресторанов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Представители McDonald's отметили, что в текущих условиях, при учёте технических и логистических трудностей, компания не сможет оказывать услуги клиентам в полном объёме. При этом офис в России продолжит работать в обычном режиме.
«Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего в ресторанах сети в России работает 62 тысячи человек, а на заводах, которые обеспечивают поставки, — ещё около 100 тысяч.
Все работники будут получать зарплату в полном объёме во время простоя.
Отмечается также, что открыться вновь рестораны сети могут уже через полтора месяца.