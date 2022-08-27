Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Россия может применить своё ядерное оружие только в четырёх определённых ситуациях, и они не являются секретом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI.

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — заявил Медведев, сославшись на документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

Также зампред Совбеза отметил, что РФ никогда не использовала тактическое ядерное оружие или оружие с обеднённым ураном, в отличие от стран НАТО.