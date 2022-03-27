Местами до +12. О погоде в Алтайском крае 28 марта
По южным районам региона возможны дожди
28 марта 2022, 06:05, Илья Звягинцев
28 марта на отдельных территориях Алтайского края воздух прогреется до +14 градусов. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В районах края термометры покажут +1...+4 градуса, в предгорьях +7...+12 градусов. Местами мокрый снег, по югу с дождём. Возможны гололёдные явления.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +1...+3 градусов. Временами мокрый снег с дождём. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
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