Местами до +12. О погоде в Алтайском крае 28 марта

28 марта на отдельных территориях Алтайского края воздух прогреется до +14 градусов. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В районах края термометры покажут +1...+4 градуса, в предгорьях +7...+12 градусов. Местами мокрый снег, по югу с дождём. Возможны гололёдные явления.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +1...+3 градусов. Временами мокрый снег с дождём. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.