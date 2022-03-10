Местами до -3. О погоде в Алтайском крае 11 марта

Последний день рабочей недели в Алтайском крае встретит жителей региона небольшим минусом и сильной гололедицей. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит -8...-13 градусов, по югу местами до -3 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -9...-11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.