Местами дождь и до +18. О погоде в Алтайском крае 20 апреля

Прохладная и сырая погода установится в Алтайском крае в среду, 20 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +8...+13 градусов, по югу при этом потеплеет до +18 градусов, а в Барнауле термометры покажут +9...+11 градусов.

В отдельных районах ожидается дождь, небольшие осадки выпадут и в краевом центре. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.