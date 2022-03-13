Местами плюс. О погоде в Алтайском крае 14 марта

Новая рабочая неделя встретит жителей некоторых районов Алтайского края плюсовой температурой. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -4...-9 градусов, по югу местами до +1 градуса. По югу местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.