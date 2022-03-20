Местами плюс. О погоде в Алтайском крае 21 марта

Новая неделя встретит жителей Алтайского края небольшим снегом. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит -1...-6 градусов, местами по югу до +4 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -1...-3 градуса. Без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.