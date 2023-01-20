Алтайский депутат помог спасти от закрытия сельский мотоклуб

Он и неравнодушие жители скинулись и купили мотоцикл

20 января 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: ЛДПР

Депутат сельского совета от ЛДПР Иван Алырчиков организовал сбор средств на мототранспорт в детско-юношеский центр в селе Топчиха. Они собрали деньги в помощь мотоклубу "Триал" Топчихинского детско-юношеского центра. Тем самым буквально спасая его от закрытия.

"В обращении от мотоклуба сказано, что спортивный инвентарь не обновлялся там около 30 лет. Клуб уже хотели закрывать по причине плохого состояния техники", – рассказали в пресс-службе партии.

Иван Алырчиков провёл сбор средств и вместе с жителями купил подрастающему поколению в их центр новый мотоцикл. Также депутат и его избиратели обратились к главе района с просьбой о помощи. Тот заверил, что после новогодних праздников поможет в покупке ещё нескольких мотоциклов.

"Глава района – человек слова, и если он пообещал, что мотоциклы будут, то так и случится. Мы в этом не сомневаемся", – отметил бессменный руководитель клуба "Триал" Валерий Шиллер. О том же говорит и Иван Алырчиков.

Ранее региональное отделение ЛДПР отправило бойцам СВО из Алтайского края новогодние подарки вместе с автомобилем УАЗ. Либерал-демократы собрали подарки для роты, где сейчас служит 107 бойцов.