Михаил Мишустин анонсировал появление международной магистрали до Новосибирска

В России может появиться международная магистраль до Новосибирска с перспективой выхода на Монголию и далее в Китай. Об этом в ходе годового отчёта правительства РФ перед депутатами Госдумы 7 апреля рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Рассматривается начало строительства международной магистрали до Новосибирска и далее в Монголию и Китай», — отметил глава правительства. О сроках реализации и стоимости проекта пока дополнительной информации нет.

Вероятно, новая трасса может частично пройти через территорию Алтайского края, а также Республики Алтай.