Минцифры запустит маркетплейс с российским софтом

Минцифры запустит маркетплейс российского программного обеспечения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

У каждого продукта будет своя страница со сведениями о его функционале, сферах применения, совместимости с операционными системами и информацией о том, какие зарубежные решения он может заменить.

Министерство уже открыло приём заявок от правообладателей на размещение софта. Соответствующая форма опубликована на портале «Госуслуги».

«Обязательное условие — продукт должен быть включён в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Планируется, что портал начнёт работу уже в текущем месяце.