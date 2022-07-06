«Может, киллера везете». Жительница Алтая пожаловалась на прижимавший ее полицейский кортеж

В сообществе «Барнаул 22» обсуждают, правомерны ли действия сотрудников полиции на видео, которое опубликовала жительница Новоалтайска.

Женщина рассказала, что 5 июля ехала с супругом на работу в Барнаул. Впереди ехал сопровождающий кого-то кортеж.

«За кортежем мы ехали сзади, не обгоняя. После п. Солнечного (пишу для ориентира) кортеж начал сворачивать на „Маяк“ (это кафе-гостиница, которое, если ехать в сторону Барнаула, находится с правой стороны)», — пояснила она.

По её словам, сопровождающая машина ДПС «не давала проехать вперёд и создавала аварийную ситуацию на дороге».

«Я не совсем понимаю, кто дал право сотрудникам ДПС создавать аварийную ситуацию на дороге? И где в ПДД указано, что если кортеж съезжает с дороги, я не имею права ехать сбоку?» — возмутилась женщина.

В комментариях к записи отметили, что автор видео, судя по всему, интуитивно не понимал, что накаляет ситуацию, а экипаж ДПС «осадил, чтобы не жались и дали возможность колонне завершить манёвр».

«В ПДД, может, и не указана конкретная ситуация, а у ГИБДД наверняка есть инструкции на этот счёт. Может, вы киллера везёте и на ходу по кортежу отстреляетесь», — предположили в паблике.

У автора видео также поинтересовались, что он делает в левой полосе вне населённого пункта: «Почему правый ряд, соблюдая ПДД, занял крайнее правое положение и некоторые совсем остановились? А вы, типа, самые хитрые и быстрые?»