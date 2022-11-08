МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

«Минимальный размер с учетом уже проведенной десятипроцентной индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9 процента, а прожиточный минимум — на 13,6 процента. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции», — сказал министр.

Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.

По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет десяти процентов.