На Алтае могут появиться огромные комары, которых будет сложно сбросить с кожи

Доктор биологических наук Людмила Комарова рассказала, что комары более крупных размеров могут появиться в Алтайском крае, пишет «Бийский рабочий».

«В силу того, что сейчас происходит в мире, могут появиться комары из рода анофелес. Они чуть крупнее, они лучше летают и у них посадка на кожу такая, что он приземляется и его сбросить с кожи будет очень сложно», — предупредила эксперт.

Ранее биологи рассказали о том, что комаров в Алтайском крае не будет, поскольку их «сдуло» ветром. Собственно, и на самом деле в регионе в этом году практически не было кровососущих насекомых.