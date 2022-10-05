На Алтае собираются создать кинокластер

В Республике Алтай собираются создать кинокластер, сообщает пресс-служба правительства региона. Как пишет РИА Новости, идею должны проработать на форуме, который пройдёт с 9 по 12 октября.

Мероприятие состоится в кинотеатре «Голубой Алтай». В качестве федеральных экспертов также приглашены руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, продюсер, киновед Дмитрий Давиденко, продюсер Дмитрий Якунин, сценарист, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга» Георгий Рюмин, продюсер, сценарист, писатель, представитель студии «Лукфильм» Альберт Рябышев, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.

Новости

Культура Алтайские власти отложили ремонт Краеведческого музея из-за «игнора» строителей

«Цель сессии — провести анализ существующей ситуации и разработать дорожную карту по развитию регионального кино и создания кинокластера в Республике Алтай. Будут обсуждаться вопросы создания в регионе кинокомиссии и введения рибейтов, кинообразование, активизация местного киносообщества, вопросы производства и проката фильмов», — уточняет пресс-служба.

В рамках образовательной программы будет организован мастер-класс — тур по пяти районам республики для выявления талантливой молодёжи, способной к обучению киноспециальностям. Кроме того, 9 октября эксперты совместно с местными властями начнут обсуждение перспектив региона по развитию кинопроизводства и созданию кинокластера, в который смогут войти не только киностудии, но и IT-компании, анимация, образование и другие участники рынка.