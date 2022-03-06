На площади Ветеранов зажгли огонь в поддержку российских военных в Донбассе

Общественники обратились к мэру Барнаула, секретарю Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеславу Франку с инициативой зажечь огонь на площади Ветеранов. Эта акция была в поддержку военнослужащих России, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса и установлению мира. Глава города инициативу поддержал.

Накануне к Вячеславу Франку обратился депутат «Единой России» в Барнаульской гордуме, председатель Координационного совета Общероссийских ветеранских организаций Алтайского края, председатель краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин. Эту инициативу поддержали Общественная палата города Барнаула, Совет женщин при главе города и другие общественные организации.

«Мы, воины-интернационалисты, участники Афганской войны и боевых действий в других горячих точках за пределами нашей страны, хотим поддержать наше боевое братство — воинов российской армии, участвующих в спецоперации Вооружённых сил России по защите Донбасса и установлению мира. Наши бойцы доблестно справляются с поставленными задачами на передовой, должны чувствовать, что мы верим и ждём их, верим в их победу», — отметил депутат фракции «Единая Россия» Сергей Завалихин.

Вячеслав Франк инициативу общественников поддержал. Как отметил глава барнаульских единороссов, солдаты и офицеры Вооружённых сил Российской Федерации мужественно и героически выполняют свой служебный долг, самоотверженно защищают мирное население Луганской и Донецкой народных республик.

Уже сегодня огонь в поддержку российских военных зажгли на площади Ветеранов. Расходы по обслуживанию газового оборудования взял на себя почётный гражданин Барнаула Нодар Шония.