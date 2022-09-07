Начало октября в Алтайском крае будет холодным и снежным

Стало известно, какой будет погода в начале октября в Алтайском крае. По данным прогнозов сервиса Gismeteo, уже через месяц в регионе пойдёт снег.

Метеорологи отмечают, что осадки в виде дождя и снега ожидаются с шестого октября. Минимальная температура днём составит около -2 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -5.

При этом тёплая осенняя погода в регионе продержится недолго. Уже на следующей неделе температура воздуха будет опускаться до +7 градусов, а по ночам возможны дожди.

До конца текущей недели жители региона ещё могут насладиться тёплой погодой.