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Надоело взрывать. Жители Алтая стали хуже раскупать новогодние салюты

Повлияли на спрос не только цены, но и ограничения на запуск фейерверков в некоторых регионах, к которым по ошибке приписывают и Алтайский край

28 декабря 2022, 20:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Спрос на фейерверки в Алтайском крае упал. Как сообщает «Вести-Алтай», как отметил владелец одного из магазинов пиротехники Александр Богачев, в 2022 году выросли цены на салюты, однако это является лишь одной из причин падения интереса жителей региона к праздничному развлечению.

Так, в 2022 году запуск салютов запретили запускать в регионах, близких к зоне специальной военной операции на Украине. И хоть Алтайский край к ним и не относится, многие считают, что и здесь использовать пиротехнику официально нельзя. Однако это не так. Как подчеркивают в МЧС, главное — соблюдать технику безопасности.

Некоторые хлопоты магазинам пиротехники доставляют и регулярные рейды по точкам продаж, которые являются привычными в преддверии Нового года. Проверяющие изучают место хранения фейерверков, наличие сертификатов и огнетушителей в помещении. Отметим, что в МЧС рекомендуют покупать фейерверки и салюты только в специализированных магазинах.

Комментарии 12

  • Тут на еду не у всех есть, а еще салюты покупать. Обокрали людей до ниточки. Какие салюты?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А мы еще прошлогодние не все запустили)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Цена выросла в 3 раза, какой адекватный купит?!)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В ютьюбе посмотрим салюты с СВО Накатим, да спать пойдём
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Тут на еду не у всех есть, а еще салюты покупать. Обокрали людей до ниточки.-- задолбал, не работай здесь, иди свое правительство обсуждай
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Что за бред про надоело ? Вопрос только в цене, с такой конячьей ценой желания тратить деньги на это просто нет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • в 2022 году запуск салютов запретили запускать в регионах
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в строго определенных регионах и список их есть. Не нужно гнать пургу, если не в теме. Алтай точно не в этом списке.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • >> какой адекватный купит?!) -- А какие адекватные в принципе покупают это и фигачат в небо по ночам?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, запуск салютов запретили запускать --- Это сильно!)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А какие адекватные в принципе покупают это и фигачат в небо по ночам? Я с недавних пор покупаю. Раньше я жадничал и думал зачем покупать когда можно посмотреть салюты от других запускающих. Потом решил купить один раз - не пожалел денег - и у меня весь год был финансово-удачным. И теперь каждый праздник я покупаю салют и это работает)) У денег есть свойство возвращаться в большем размере если ты их иногда тратишь на ненужности, да еще и не жадничая.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Тут на еду не у всех есть, а еще салюты покупать. Обокрали людей до ниточки. Какие салюты? ***** На еду у тебя нет? Так ты приходи, я тебя накормлю. Ты даже потом жаловаться не станешь - тебе понравится. А кто обокрал тебя? ФИО крадунов знаешь? Озвучь. Я их найду и им станет больно. А салюты ты зачем обгаживаешь? Разве они тебя обокрали? Или люди, покупающие салюты, тебя грабили? Ну будь мужчиной, ответь мне.
    29 декабря, Гость   Ответить
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