Надоело взрывать. Жители Алтая стали хуже раскупать новогодние салюты

Повлияли на спрос не только цены, но и ограничения на запуск фейерверков в некоторых регионах, к которым по ошибке приписывают и Алтайский край

28 декабря 2022, 20:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спрос на фейерверки в Алтайском крае упал. Как сообщает «Вести-Алтай», как отметил владелец одного из магазинов пиротехники Александр Богачев, в 2022 году выросли цены на салюты, однако это является лишь одной из причин падения интереса жителей региона к праздничному развлечению.

Так, в 2022 году запуск салютов запретили запускать в регионах, близких к зоне специальной военной операции на Украине. И хоть Алтайский край к ним и не относится, многие считают, что и здесь использовать пиротехнику официально нельзя. Однако это не так. Как подчеркивают в МЧС, главное — соблюдать технику безопасности.

Некоторые хлопоты магазинам пиротехники доставляют и регулярные рейды по точкам продаж, которые являются привычными в преддверии Нового года. Проверяющие изучают место хранения фейерверков, наличие сертификатов и огнетушителей в помещении. Отметим, что в МЧС рекомендуют покупать фейерверки и салюты только в специализированных магазинах.