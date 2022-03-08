Небольшое похолодание. О погоде в Алтайском крае 9 марта
Осадков метеорологи не прогнозируют, но в утренние часы возможна изморозь
9 марта 2022, 02:05, Илья Звягинцев
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнётся с небольшого похолодания. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в регионе составит -8...-13 градусов, по югу местами -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
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