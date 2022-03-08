Небольшое похолодание. О погоде в Алтайском крае 9 марта

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнётся с небольшого похолодания. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит -8...-13 градусов, по югу местами -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду.