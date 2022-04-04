Несколько самолетов направили из новосибирского Толмачево в Барнаул из-за сильного тумана

Четыре самолёта были перенаправлены из новосибирского Толмачёво в Барнаул из-за густого тумана. Об этом сообщает НГС.

В пресс-службе новосибирского аэропорта пояснили, что в Барнаул перенаправили рейсы С7 2509 (164 человека), С7 5020 (77 человек), С7 5106 (162 человека), С7 5072 (60 человек).

По словам пассажира одного из рейсов, в Барнауле люди ждали отправки в Новосибирск более четырёх часов. Собеседник также добавил, что за это время им дали воду, но не покормили.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали о том, что в ночь с 3 на 4 апреля Новосибирск накроет плотный туман. Туманной погода будет и на территории Алтайского края, предупреждали синоптики.