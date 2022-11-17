Ночью в Барнауле 106 единиц техники будут чистить дороги и тротуары от снега

Еще одну снегоуборочную машину в ночную смену направят на очистку межквартальных территорий в Ленинском районе

17 ноября 2022, 19:01

В ночь с 17 на 18 ноября на дежурство в Барнауле выйдут 16 единиц снегоуборочной техники от МБУ «Автодорстрой». Как сообщает пресс-центр мэрии, коммунальщики будут обрабатывать дороги ото льда и подметать проезжую часть, а трактора со щетками уберут осадки с тротуаров.

Отмечается, что еще одну снегоуборочную машину в ночную смену направят на очистку межквартальных территорий в Ленинском районе.

Вывозить снег будут с помощью автогрейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов. Провести работы планируют на проспектах Ленина, Комсомольском, Калинина, Красноармейском, Социалистическом, улицах Советской, Анатолия, Короленко, Советской Армии, Попова, 50 лет СССР, Исакова, Юрина.

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