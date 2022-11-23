Новую «Черную пантеру» от «Марвел» начали показывать в барнаульском кинотеатре «Пионер» спустя две недели после выхода

В барнаульском кинотеатре «Пионер» начали нелегально показывать новый марвеловский блокбастер «Чёрная пантера: Ваканда навеки» в среду, 23 ноября. Фильм запустили в кинотеатре спустя две недели после официального выхода за рубежом, который состоялся 11 ноября. Причём сейчас в «Пионере» идёт ещё и супергеройский блокбастер от DC «Чёрный Адам». Информация об этом есть на сайте кинотеатра.

Когда идёт фильм и как купить билеты?

На «Чёрную пантеру: Ваканда навеки» сейчас есть шесть сеансов: три в 2D — в 10:00, 16:00 и в 22:00 и два в 3D — в 13:00 и в 19:00. Фильм идёт 2 часа 41 минуту.

В последние месяцы «Пионер» запускает самые громкие блокбастеры в своём кинотеатре спустя всего две недели после релиза. Так было с фильмами «Тор: Любовь и гром», «Чёрный Адам» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Последние два сейчас идут в «Пионере». На «Чёрного Адама» от конкурента «Марвел», студии DC, сейчас есть сеансы в 11:45, 14:15, 16:45, 19:15 и 21:45. Все — в 2D.

Купить билеты на «незаконные» сеансы можно только в баре кинотеатра, а места бронируются лишь по телефону. Приобрести билеты онлайн можно только на официально вышедшие в России фильмы.

Как «Пионер» показывает западные блокбастеры?

Западные картины показываются в хорошем качестве и с русским дубляжом. Правда, озвучивают персонажей не те же актеры, что и раньше. Можно предположить, что фильмы завозятся из какой-то страны СНГ — Казахстана или Грузии. Официально же блокбастеры в России не показывают из-за массового ухода крупных голливудских студий ещё в марте.

Напомним, что «Пионер» начал демонстрировать голливудские фильмы в июле — тогда стартовал показ «Бэтмена». Потом в «Пионере» запустили картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство», «Тор: Любовь и гром», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», мультфильмы «Удача» и «Миньоны: Грювитация» и другие. На большом экране даже показали сериал «Властелин Колец: Кольца власти». Как именно «Пионер» привозит западные фильмы в Барнаул, неизвестно. В кинотеатре рассказывать об этом amic.ru не стали.

Другие кинотеатры Барнаула от нелегального показа крупных голливудских лент отказались. Там можно посмотреть независимые западные фильмы и российские картины. О том, что показывают в кинотеатрах до конца ноября, можно прочитать здесь.

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