«О детишках никто не думает». Жительница алтайского села пожаловалась на разрушающееся здание детсада

Женщина пожаловалась на состояние детского сада в селе Горьковское Шипуновского района. Как сообщает местная жительница в паблике «Инцидент Барнаул», сад находится на грани закрытия, тогда как в нем нуждаются 40 детей.

«Районные власти разводят руками „Нам проще закрыть детский сад, чем сделать ремонт!“ А о детишках никто не думает. В прошлом году родители своими силами делали косметический ремонт в других группах, лишь бы не закрыли сад», — написала она.

На снимке видно, что здание буквально разрушается — из-под крыши выпали кирпичи и большие куски бетона. Женщина отмечает, что сейчас дошкольное учреждение находится на грани закрытия, хотя в 2023 году его обещали капитально отремонтировать.