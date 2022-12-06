Песков: на сообщения о еще одной волне мобилизации «не нужно обращать внимания».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности «второй волны» мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны.

«Слушайте, очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на сообщения о еще одной волне мобилизации «не нужно обращать внимания».

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