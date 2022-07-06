Почти семь миллионов рублей направят на помощь семьям, пострадавшим от непогоды в Алтайском крае
Выплаты получат жители сёл Волчиха, Правда, Вострово, посёлка Березовского Волчихинского района и села Назаровка Михайловского района
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о единовременных выплатах для жителей районов, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На выплаты смогут претендовать жители сёл Волчиха, Правда, Вострово, посёлка Березовского Волчихинского района и села Назаровка Михайловского района.
Размер выплаты составит два прожиточных минимума на одно жилое помещение — 27 008 тысяч рублей.
В Минсоцзащиты отметили, что, по предварительным данным, от непогоды пострадали 253 домовладения.
На оказание помощи из краевого бюджета выделили почти 6,8 млн рублей.
Отмечается, что выплаты проведут в кратчайшие сроки.
Напомним, что в пострадавших районах градом побило огороды, дома и автомобили.
Ранее краевые власти уже анонсировали выплаты для пострадавших.