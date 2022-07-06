Почти семь миллионов рублей направят на помощь семьям, пострадавшим от непогоды в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о единовременных выплатах для жителей районов, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На выплаты смогут претендовать жители сёл Волчиха, Правда, Вострово, посёлка Березовского Волчихинского района и села Назаровка Михайловского района.

Размер выплаты составит два прожиточных минимума на одно жилое помещение — 27 008 тысяч рублей.

В Минсоцзащиты отметили, что, по предварительным данным, от непогоды пострадали 253 домовладения.

На оказание помощи из краевого бюджета выделили почти 6,8 млн рублей.

Отмечается, что выплаты проведут в кратчайшие сроки.

Напомним, что в пострадавших районах градом побило огороды, дома и автомобили.

Ранее краевые власти уже анонсировали выплаты для пострадавших.