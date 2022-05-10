В мэрии Барнаула рассказали, как будут двигаться трамваи по проспекту Ленина до постройки разворотного кольца

Сегодня в Барнауле частично перекрыли движение по мосту возле Нового рынка. Как рассказал руководитель МУП Горэлектротранс Николай Петряшин, перекрытие было необходимо для производства работ по обустройству будущего разворотного кольца для трамваев. Полностью движение для трамваев перекроют с 20 числа, а с 23 мая вагоны начнут ходить по выстроенному кольцу.

Работы начались с установки восьми опор для подвешивания контактной сети. Все материалы для постройки кольца уже готовы и постройке кольца за 13 дней ничто не должно помешать — разве что, наличие бетона и других плотных материалов на участке.

С 20 по 23 мая, на время ввода участка в эксплуатацию, движение электротранспорта будет организовано по проспекту Красноармейскому.

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Общество Движение по мосту возле Нового рынка в Барнауле частично перекрыто

Напомним, что существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Полностью движение по переправе закроют 25 мая, а откроют к концу 2023 года.