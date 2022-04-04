Понтонный мост в Бийске закроют с 4 апреля

С 4 апреля в Бийске будет закрыт понтонный мост через реку Бию. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Собственник моста начинает подготовку к ледоходу. С 11 часов дня 4 апреля понтонный мост будет закрыт для проезда.

Отмечается, что мост разбирают по принципу конструктора. Сначала поднимают вверх въезды и выезды на понтонник, а затем с помощью кранов — полотно.

После закрытия моста в Заречье горожанам придётся добираться в объезд. Сроки ограничения движения будут зависеть только от погодных условий. Чаще всего на прохождение ледохода нужно две-три недели.