Правила мобилизации предпринимателей и их сотрудников предложили разработать в Совфеде

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил предоставлять представителям бизнеса отсрочку в рамках частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

«Правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере», — указал сенатор.

Он подчеркнул, что у предпринимателей налоги и кредиты. Кроме того, если они субподрядчики при выполнении госконтрактов, то им грозит уголовная ответственность за невыполнение работ в установленный срок.

Также Абрамов предложил сделать так, чтобы компания не закрывалась при мобилизации руководителя ИП, например, при помощи доверительного управления.

Ранее малый и средний бизнес попросил у государства отсрочку от мобилизации.