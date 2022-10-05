Православные активисты выступили против «нагоняния жути и парада ужасов» на вечеринке в Новосибирске

В Новосибирске православные активисты выступили против вечеринки Halloween Horror Fest, которая должна пройти 28 октября, сообщает «КП-Новосибирск».

«Организаторы обещают: „нагоним жути, устраивая настоящий чад кутежа“. Анонсы „парада ужасов“ уже появились в соцсетях, билеты можно купить за 500 рублей», — отмечает издание.

Активисты отметили, что место проведения вечеринки — это «преисподняя какая-то».

«Уже не раз мы жаловались правоохранителям, в том числе и по поводу вечеринок на Хеллоуин. И не надо приплетать сюда древность и кельтские культы: Хеллоуин не имеет к ним отношения. Этот праздник считает своим церковь сатаны в Америке, это действо человеконенавистническое», — рассказал общественник Иван Квасницкий.

В мэрии Новосибирска пояснили, что отменить вечеринку нельзя, поскольку она будет проводиться на частной территории.

Православные активисты намерены обратиться в прокуратуру и добиваться, чтобы на вечеринке хотя бы не было гостей младше 18 лет.

Ранее британский флаг в центре Новосибирска возмутил депутатов на фоне частичной мобилизации.