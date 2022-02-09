Прокуратура через суд будет добиваться от мэрии установки света на улице Шумакова

Прокуратура Индустриального района через суд будет добиваться от администрации Барнаула установки освещения на улице Шумакова. Об этом сообщает “Банкфакс“.

На участке между Южным Власихинским проездом и улицей Власихинской расположилась новая школа № 137. Учреждение начало работать ещё в январе 2021-го, но освещение здесь так и не сделали. 4 февраля прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе в тёмное время суток здесь сбили 13-летнюю девочку. Меры были приняты лишь через полгода.

“29 сентября 2021 года у перехода, где наехали на ребёнка, установили светофоры и подсветку. Сама же улица Шумакова по-прежнему не освещается, а за уличное освещение отвечает администрация города”, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура будет требовать установки освещения на улице и у пешеходных переходов.