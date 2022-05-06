Проспект Строителей «встал колом» в Барнауле
Город к завершению рабочего дня сковали семибалльные пробки
К концу рабочего дня Барнаул сковали семибалльные пробки. Основная масса заторов сконцентрирована в центре города.
Медленнее всего автомобили двигаются по проспекту Строителей в сторону Павловского тракта. Пробка здесь растянулась от поворота на проспект Красноармейский до железнодорожного моста.
Проблемы с проездом также наблюдаются на участке от улицы Ядринцева до поворота на проспект Красноармейский, а также на улице Челюскинцев в сторону проспекта Строителей.
Привычный вечерний затор также растянулся по Ленточному бору в сторону улицы Власихинской. Отдельные участки дорог «стоят» на Павловском тракте и улице Власихинской.
В обе стороны затруднено движение по проспекту Ленина.
Напомним, что с 25 мая в Барнауле полностью закроют для движения мост у Нового рынка. О том, как передвигаться на личном автомобиле по центру после перекрытия, — в материале amic.ru.