Проспект Строителей «встал колом» в Барнауле

К концу рабочего дня Барнаул сковали семибалльные пробки. Основная масса заторов сконцентрирована в центре города.

Медленнее всего автомобили двигаются по проспекту Строителей в сторону Павловского тракта. Пробка здесь растянулась от поворота на проспект Красноармейский до железнодорожного моста.

Проблемы с проездом также наблюдаются на участке от улицы Ядринцева до поворота на проспект Красноармейский, а также на улице Челюскинцев в сторону проспекта Строителей.

Привычный вечерний затор также растянулся по Ленточному бору в сторону улицы Власихинской. Отдельные участки дорог «стоят» на Павловском тракте и улице Власихинской.

В обе стороны затруднено движение по проспекту Ленина.

Напомним, что с 25 мая в Барнауле полностью закроют для движения мост у Нового рынка. О том, как передвигаться на личном автомобиле по центру после перекрытия, — в материале amic.ru.