Путин назвал минимальный размер довольствия для мобилизованных
Президент отметил, что все военнослужащие должны быть обеспечены необходимыми предметами
19 октября 2022, 19:32, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин назвал минимальный размер довольствия для мобилизованных. Сумму он назвал во время заседания с членами Совбеза.
«Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц», — заявил Путин.
Он также добавил, что все военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым.
Также во время совещания с членами Совбеза Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах России.
О том, что такое режим военного положения и как он работает — в материале amic.ru.
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