Президент России Владимир Путин назвал минимальный размер довольствия для мобилизованных. Сумму он назвал во время заседания с членами Совбеза.

«Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц», — заявил Путин.

Он также добавил, что все военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым.

Также во время совещания с членами Совбеза Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах России.

О том, что такое режим военного положения и как он работает — в материале amic.ru.