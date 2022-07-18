Путин назвал скромными результатами работы «Ростеха» по развитию цифровых проекта

Президент России Владимир Путин заявил, что «Ростех» демонстрирует скромные результаты. Как сообщает РИА Новости, он упомянул проект по развитию сетей 5G, которые находятся под кураторством госкорпорации.

«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен „Ростех“. Я знаю, сейчас коллеги будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как подчеркнул Путин, «скромные результаты» также отмечаются и по проекту развития производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания, а проект по микроэлектронной отрасли пришлось и вовсе полностью перезагружать в прошлом году.