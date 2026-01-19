На Алтае создали мультфильм о древних жительницах Денисовой пещеры

Он должен развеять мифы вокруг знаменитого природного объекта

19 января 2026, 13:30, ИА Амител

Героиня мультфильма / Скриншот из видео из Telegram-канала "Денисова пещера"

В Алтайском крае создали короткий мультфильм о девочках, живших в Денисовой пещере 90 тысяч и 50 тысяч лет назад. Видео появилось в Telegram-канале, посвященном природному объекту.

По словам авторов канала, в СМИ часто встречаются рассказы о том, что в 2000-х годах археологи нашли в Денисовой пещере фалангу мизинца девочки, у которой якобы мама была неандерталкой, а папа – денисовцем. Также журналисты пишут, что археологи назвали ее Денни. На самом деле ее родители оба были денисовцами, а имени девочке ученые не давали. Ребенку было от 5 до 7 лет, жила она 50 тыс. лет назад.

«Спустя больше десяти лет после первой находки, опустившись на несколько слоев глубже в историю человечества, археологи обнаружили еще одну сенсацию. Снова девочка. На этот раз возрастом 10–12 лет. Она была гибридом и жила 90 000 лет назад. Вдумайтесь: разница между героинями рассказа – 40 000 лет!» – говорится в публикации.

Авторы пришли к выводу, что запутанная история с девочками – сюжет, достойный драматургии. В результате появился небольшой мультфильм, посвященный главным героиням Денисовой пещеры.

Тем временем в Тавдинских пещерах на Алтае установили подсветку и акустические системы. Природный объект превратился в интерактивное пространство.