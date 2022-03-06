Деньги со счетов чиновников в России будут списывать, если законность их получения не доказана

Президент России Владимир Путин подписал закон об обращении в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах обнаружится, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчётный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчётный период и предшествующие два года.

Предполагается, что сумма будет изъята в доход государства, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Также закон предусматривает порядок проведения генпрокурором РФ и подчинёнными ему прокурорами проверки достоверности представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснётся средств не только чиновника, но также его супруги и несовершеннолетних детей.