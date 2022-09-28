Очередные несколько автобусов с резервистами, призванными в рамках частичной мобилизации, отправились 27 сентября из Барнаула в Омск для прохождения военной подготовки. Журналист amic.ru посетил пункт сбора в ДК Барнаула и поговорил с несколькими призывниками, попавшими под частичную мобилизацию. Никакого страха перед возможным участием в спецоперации у солдат нет. Они уверены, что скоро вернутся домой.

«Папа приедет домой к Новому году»

Проводить призывников в ДК Барнаула пришло несколько сотен человек, заполонивших зрительный зал и фойе здания. При этом всего в Омск отправилось два автобуса с призывниками — около 70 человек. Некоторых ребят провожали несколько десятков человек. Проводы проходили под патриотическую музыку: звучали песни Дениса Майданова, группы «Любэ» и композиции о Великой Отечественной войне. Большинство призывников просто молчали и говорили о чём-то с близкими.

«Папа приедет домой к Новому году. Присматривай за мамой», — сказал молодой человек дочери, поправляя ей шапку на голове.

Многие женщины пытались успокоить своих близких перед отправкой, но сами тоже не могли сдержать слёз и не отпускали из крепких объятий своих мужей или сыновей.

«Сынок, ты всё знаешь. Я твой номер телефона выучила. Будет возможность, то просто пиши, что всё у тебя хорошо», — обратилась к призывнику мама, расплакавшаяся перед автобусом.

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Впрочем, плакали даже мужчины и просили журналистов, пришедших освещать мобилизацию, не снимать их на камеру. Поддержать призывников пришли и друзья, а также коллеги по работе. Так, например, девушка Олеся рассказала amic.ru, что провожает одного близкого друга, который два дня назад получил повестку из военкомата.

«Сейчас тяжело всем, пусть последние часы перед тем, как отправиться в армию, мой друг проведёт с самыми близкими людьми. Больше сказать нечего», — уверена Олеся.

Да и сами призывники не особо хотели разговаривать с прессой, а на просьбу поговорить вежливо отказывали. Те же, кто соглашался, были предельно лаконичны. Так, 25-летний житель Барнаула Андрей пояснил amic.ru, что был готов к мобилизации, так как отслужил в армии, пусть и не имеет боевого опыта. Андрей собирает мебель на одном из городских предприятий и уверен, что уже скоро вернётся из армии на любимую работу. Никакого страха идти на фронт, если это потребуется, у него нет.

«Я прекрасно знаю, что такое армия. Если отдадут приказ — буду выполнять», — коротко ответил Андрей.

«Собирал вещи за ночь»

Большинство мобилизованных взяли с собой большие рюкзаки и карематы. Также ребятам в пункте сбора раздали сухпайки.

Призывник Андрей рассказал amic.ru, что получил повестку вчера вечером. Все вещи пришлось собирать за ночь. Причём с экипировкой, которую призывнику нужно найти самостоятельно, помогали соседи и знакомые. Андрей отслужил в армии несколько лет назад. Боевого опыта у него нет: перекладывал бумаги в воинском штабе. После армии работал на Барнаульском пивзаводе водителем. Кстати, в армию призвали сразу несколько коллег Андрея.

«Страха и паники нет. Поймите, что у меня даже не было времени что-то осознать. Раз призвали — будем выполнять приказы. Главное, чтобы мама не переживала», — пояснил amic.ru Андрей.

Другой призывник — Алексей — тоже рассказал, что получил повестку из военкомата два дня назад. Собрал вещи и пришёл на призывной пункт. Молодой человек отслужил в армии два года назад и сейчас работает вахтовиком на Севере. Проводить Алексея пришла вся семья: несколько сестёр, родители и жена.

«Раз призвали — значит, нужен стране. Что тут ещё сказать», — ответил Алексей.

Напомним, президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Призовут около 300 тысяч человек, которые отслужили в армии, имеют нужную специальность и боевой опыт. Большинство муниципалитетов Алтайского края уже отправили мобилизованных в воинские части Омска и других городов страны на подготовку. При этом 59 призывников Алтайского края, которые не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны России правилам отбора, уже возвращены домой.