Российским врачам порекомендовали не использовать некоторые слова при разговоре с пациентами
Например, медикам посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту
12 декабря 2022, 12:17, Илья Звягинцев
Минздрав составил для врачей методички по корректному общению с пациентами. Об этом сообщает «Коммерсант».
Медикам посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, бессмысленных высказываний, оскорблений и оценочных суждений.
Также медикам рекомендуют не отсылаться к полу и обращаться к людям на нейтральное «вы».
В качестве нежелательных указаны выражения «не могу» или «не можем», а также обвинительные выражения.
Вместо фразы «Что вас ещё не устраивает?» врачам рекомендуют спрашивать, чем ещё пациенту можно помочь.
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