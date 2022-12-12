Российским врачам порекомендовали не использовать некоторые слова при разговоре с пациентами

Минздрав составил для врачей методички по корректному общению с пациентами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Медикам посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, бессмысленных высказываний, оскорблений и оценочных суждений.

Также медикам рекомендуют не отсылаться к полу и обращаться к людям на нейтральное «вы».

В качестве нежелательных указаны выражения «не могу» или «не можем», а также обвинительные выражения.

Вместо фразы «Что вас ещё не устраивает?» врачам рекомендуют спрашивать, чем ещё пациенту можно помочь.