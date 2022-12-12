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Российским врачам порекомендовали не использовать некоторые слова при разговоре с пациентами

Например, медикам посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту

12 декабря 2022, 12:17, Илья Звягинцев

Минздрав составил для врачей методички по корректному общению с пациентами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Медикам посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, бессмысленных высказываний, оскорблений и оценочных суждений.

Также медикам рекомендуют не отсылаться к полу и обращаться к людям на нейтральное «вы».

В качестве нежелательных указаны выражения «не могу» или «не можем», а также обвинительные выражения.

Вместо фразы «Что вас ещё не устраивает?» врачам рекомендуют спрашивать, чем ещё пациенту можно помочь.

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