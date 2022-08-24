Руководителя алтайского отделения Сбербанка перевели в другое место

Сибирский филиал Сбербанка сообщил о кадровых изменениях — на должность управляющего Красноярским отделением назначен Антон Милютин. Как сообщает Newslab.ru, с января 2019 года он занимал должность управляющего Алтайского отделения Сбербанка.

Как отметили в компании, под его руководством команде алтайского отделения удалось добиться впечатляющих результатов на финансовом рынке Алтайского края и Республики Алтай. С участием банка реализованы ключевые проекты строительства жилой недвижимости в регионе, обеспечена ведущая роль в финансировании предприятий агропромышленного комплекса и существенно увеличены объемы ипотечного кредитования.

Отмечается, что Милютин — выпускник АлтГТУ. Окончил корпоративные образовательные программы London Business School и Сбербанк 500. Награжден почетными грамотами от Губернатора Алтайского края и руководства Сбербанка.