Самка голубого барана завела новую семью на Алтае сразу после приезда из Новосибирска

В Республике Алтай директор Таёжного зоопарка Михаил Алексеев рассказал «КП-Новосибирск», как самка голубого барана из новосибирского зоопарка обзавелась новой семьёй и именем.

Напомним, 11 ноября из Новосибирска на Алтай отправили пятимесячную особь редкого голубого барана (нахура), охраняемого Красной книгой.

За месяц новая подопечная алтайского зоопарка прошла карантин и теперь весело скачет по большому вольеру вместе с суженым.

«Назвали самку Фросей, а самца зовут Фаир. У них всё хорошо, между собой ладят, всегда вместе», — отметил Алексеев.

Голубого барана назвали так за серо-голубой оттенок в окрасе шерсти, который особенно хорошо виден в первую зиму жизни животного. Летом окрас меняется на коричневый. Голубые бараны обитают в Гималаях, Китае и Непале.