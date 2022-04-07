Санатории и гостиницы. Власти Алтайского края назвали места, где разместят беженцев из Донбасса

В Алтайском крае принимать беженцев из Донбасса и с Украины будут восемь организаций. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Документ размещён на сайте правительства региона.

В список вошли санаторий-профилакторий «Станкостроитель» (Барнаул), санатории «Барнаульский», «Обь» (Барнаул) и «Сосновый бор» (Первомайский район), гостиница «Колос» (Барнаул), оздоровительно-образовательный центр «Кристалл» (Первомайский район), Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое.

В документе также указаны ведомства и руководители, ответственные за работу с беженцами. Так, организация перевозки прибывших граждан в пункты временного размещения (ПВР) возложена на главу Минтранса. Минсоцзащиты края ответственно за временное социально-бытовое устройство переселенцев. Средства на это регион получит из федерального бюджета.

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Кроме того, в крае создадут межведомственную рабочую группу для решения вопросов переселенцев. Её возглавит вице-губернатор Игорь Степаненко. Также в группу войдут министры, их заместители, руководители ведомств, представитель Сбербанка, управляющий алтайским отделением ПФР, вице-мэр Барнаула по социальной политике Александр Артёмов и другие.

Напомним, что по состоянию на конец марта в Алтайский край прибыло 13 переселенцев из Донбасса и с Украины. Все они проживают у родственников. При необходимости регион сможет принять и разместить до 500 человек, уточняют в пресс-службе АКЗС.