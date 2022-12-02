«Считать пришлось быстро». Томенко рассказал, на сколько дороже станут услуги ЖКХ на Алтае

Тарифы ЖКХ в Алтайском крае повысили по всем правилам и экономически обоснованно, сообщил Виктор Томенко в ходе прямой линии 2 декабря. Губернатор ответил на возмущения жителей о том, что коммунальные услуги с 1 декабря выросли более чем на 15%. Это не так, объяснил глава региона.

Виктор Томенко напомнил, что тарифы ЖКХ определяет краевое управление цен и тарифов. Стоимость каждого вида услуг определяется отдельно для каждого муниципалитета и каждой ресурсоснабжающей организации. Поскольку индексацию провели внепланово, у властей было совсем немного времени, чтобы всё подсчитать. Именно поэтому новые тарифы (по некоторым видам услуг) были неизвестны даже уже 1 декабря.

«Наше управление уже подсчитало, на сколько в целом подорожали платёжки ЖКХ в Алтайском крае. Во время плановой индексации эта работа занимает много времени. А тут пришлось всё очень быстро делать. Мы видели запросы от СМИ. Но не было времени ответить, поскольку надо было делать сами расчёты. Сырую информацию ведь не выдашь», — пояснил Томенко.

Томенко опроверг информацию, что барнаульцам придётся платить за «коммуналку» сразу на 15% больше.

«Конечно, в муниципалитетах уровень индексации отличается. Например, отопление в среднем по Алтайскому краю выросло в стоимости на 11,1%. В Барнауле — на 11%, в Бийске — на 12%. Какие-то услуги выросли на 10% с небольшим. Какие-то — на 5-6%, как, например, ТКО. В итоге общая платёжка увеличилась. Например, исходя из того, что 99,5% жителей Барнаула пользуются отоплением от СГК, платёжка вырастет не больше чем на 10-10,5%», — рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что серьёзного роста, о котором говорят некоторые жители края, в управлении по тарифам не видят. В большинстве муниципалитетов уровень индексации составил около 10%.

Томенко также отметил, что по отдельным муниципалитетам некоторые статьи ЖКХ могут подорожать сразу не несколько десятков процентов. Но такие жители имеют право на компенсацию. Если ваша платёжка выросла в стоимости более чем на 10,3%, вам компенсируют из бюджета всё, что сверху. Для Бийска и Барнаула верхний предел другой — 14,7%. Для этого жители должны обращаться в органы местного самоуправления.

Губернатор также напомнил, что тарифы, которые ввели с 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет — до июля 2024-го. Власти обещают, что в течение этого периода стоимость «коммуналки» больше повышать не будут.