Sephora продаст российские бутики «Иль де Ботэ» локальному директору

Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 российских бутиков «Иль де Ботэ» местному гендиректору. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

Сумму сделки стороны не разглашают.

Sephora входит в состав французского холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). В 2016 году он выкупил российскую сеть «Иль де Ботэ» и включил её в состав Sephora.

В марте ретейлер объявил о закрытии магазинов в России и простановке онлайн-продаж.

11 июля стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России. Компания уже передает свой российский бизнес местному руководству.