Sephora продаст российские бутики «Иль де Ботэ» локальному директору
Ранее ретейлер объявил о закрытии магазинов в России и простановке онлайн-продаж
12 июля 2022, 07:00, Никита Черников
Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 российских бутиков «Иль де Ботэ» местному гендиректору. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.
Сумму сделки стороны не разглашают.
Sephora входит в состав французского холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). В 2016 году он выкупил российскую сеть «Иль де Ботэ» и включил её в состав Sephora.
В марте ретейлер объявил о закрытии магазинов в России и простановке онлайн-продаж.
11 июля стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России. Компания уже передает свой российский бизнес местному руководству.
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