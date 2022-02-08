Серьезное похолодание придет в Сибирь к концу недели

Серьёзное похолодание ждёт жителей Западной и Средней Сибири к концу недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам специалиста, похолодание связано с развитием Сибирского антициклона, который отвечает за холодную зиму в регионе.

Морозов стоит ожидать жителям Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Хакасии и Иркутска. Температура воздуха здесь опустится до -25…-35 градусов.

В среднем, по словам Вильфанда, по Сибири температура воздуха достигнет показателей, которые на 4-6 градусов превысят норму для февраля.

В Алтайском крае, по прогнозам метеорологов, термометры к концу недели покажут не меньше -17 градусов.