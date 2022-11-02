Шойгу: группировка НАТО у границ России выросла в 2,5 раза

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ РФ с февраля выросла в 2,5 раза. Как пишет РИА Новости, сейчас её численность составляет более 30 тысяч человек, но в будущем может вырасти ещё больше.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что наращивание группировки НАТО ставит под удар не только Россию, но и союзников РФ, в частности Белоруссию.

Шойгу также подчеркнул, что конфронтация между РФ и Западом усиливается. Москва знает о попытках Киева создать «грязную бомбу», а также разместить ядерное оружие стран НАТО — сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США.