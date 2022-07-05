Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 6 июля

Штормовое предупреждение действует на территории Алтайского края. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В крае температура воздуха составит +19...+24 градуса. Дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +19...+21 градуса. Во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, возможен град.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.